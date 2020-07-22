Yeni teknolojilerle beş metreden ateş ölçümü yapılabilecek

Sensormatic'in CEO’su İsmail Uzelli, termal kamera teknolojisiyle noktasal ya da bölgesel ısı tespiti yapılabildiğine dikkat çekerken, vücut ısısı normal değerlerin üzerinde olan birini 5 metre gibi güvenli bir mesafeden tespit edebilme imkanı sunan çözümlerin alışveriş merkezi, ofis, okul, hastane, toplu taşıma istasyonları, havaalanları başta olmak üzere tüm iş yerleri ve binalarda kullanılabildiğini kaydetti.

Uzelli, “Bu termal kameralar sayesinde kalabalık ortamlarda, olası diğer virüs ve bakterilerin bulaşma riski de en aza iniyor. Bununla birlikte hem iş gücünden ve zamandan kazanç sağlanıyor hem de hatalı ölçüm olasılığının önüne geçiliyor. Analiz yeteneğine sahip bu kameralar ateş kontrolü yaparken aynı zamanda kişilerin maske takıp takmadığını da kontrol edebiliyor. Maske takılmadığı ve ateşin normalin üzerinde olduğu durumlarda sistem sesli ve görsel uyarı yapıyor.” açıklamalarında bulundu.

Salgın nedeniyle temassız geçiş kontrol çözümlerine de yoğun bir talep yaşanıyor. Bu çözümler sayesinde çalışan ve ziyaretçiler, önceden tanıtılan yüz, iris gibi biyometrik verileri veya cep telefonlarıyla herhangi bir yere dokunmadan sadece birkaç saniye gibi kısa bir sürede giriş-çıkış yapabiliyor.

Sensormatic’in sunduğu geçiş kontrol yazılımı ile işletmeler içinde oluşturulan yeni senaryolara göre, çalışanların ofis içindeki dolaşımları pandemiye uygun şekilde düzenlenebiliyor. Örneğin; bu yazılımla ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılan geçiş noktaları dışındaki kapılardan giriş-çıkış yapılmasına izin verilmiyor. Yazılım aynı zamanda, belirlenen alanlara sadece belirlenen kişi sayısı kadar girişe izin veriyor. Maksimum kişi sayısına ulaşıldığında, çıkış yapılmadan yeni girişe izin vermiyor. Bu çözümün özellikle kalabalık plazalarda, mesai saati başlamadan önce asansör önünde oluşan kalabalığı kontrol altına almak için kullanılabileceği söylendi. Bu yazılımla geriye dönük olarak çalışanların bina içindeki hareketleri de kontrol edilebiliyor. Örneğin; hastalığa yakalanan kişilerin geçtiği kapılardan başka kimlerin geçtiği bilgisi raporlanabiliyor.

Türkiye’de ilk kez Sensormatic tarafından geliştirilen Yoğunluk Ölçüm Çözümü de bu dönemin en çok tercih edilen çözümlerinden biri. Gerçek zamanlı analiz yeteneğine ve tak-çalıştır özelliğine sahip çözüm sayesinde, 3D kamera veya beam sensörler ile içeride kaç kişi olduğu, kaç kişinin girebileceği bilgisi verilebiliyor. Benzer çözümlerden farklı olarak, giriş kapısına yerleştirilen ekranda, eğer içerisi doluysa bekleyen kişilere içeri girmemesi gerektiğini gösteren uyarının yanı sıra yaklaşık bekleme süresi de gösteriliyor. Çözüm, yemekhaneler, WC’ler, dinlenme alanları gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda kişi sayısının kolayca kontrol edilebilmesini sağlıyor.







