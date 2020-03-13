Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı dünya genelinde 140 bini geçerken, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırdı. Çin’deki vaka sayısı, 4 bin 20’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 179’a yükseldi.

Çin’den sonra virüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya’da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 250 kişi artarak bin 266’ya çıktı. Vaka sayısı ise 17 bin 660’a yükseldi.

Avrupa, koronavirüs krizinin "merkez üssü" haline geldi

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’nın artık koronavirüs krizinin "merkez üssü" haline geldiğini duyurdu. Vaka sayısının 804’e, ölü sayısının ise 10’a çıktığı Hollanda’da, camilerde cuma namazlarının kılınması ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Slovakya, Polonya sınırı hariç tüm sınırlarda kontrollerin başlatılması kararı aldı. Ülkedeki üç uluslararası havalimanı kapatıldı. Uluslararası tren ve otobüs seferleri iptal edildi.

Ülkeye sadece Slovakya vatandaşları ile oturum izni olanların alınması kararlaştırıldı. Slovenya’daki vaka sayısı 141’e ulaşırken, ülke genelinde "epidemi durumu" ilan edildi ve 2 hafta eğitime ara verildi. Almanya’da vakaların yayılmasını önlemek amacıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 900’den fazla camide bu hafta cuma namazı kılınmadı. Belçika’da okullar 3 Nisan’a kadar tatil edildi. Ayrıca kafeler, restoranlar ve eğlence mekanları da 3 Nisan’a kadar kapatıldı.

İspanya, Bulgaristan ve Panama’da "olağanüstü hal" ilan edildi

İspanya’da ise koronavirüsten ölenlerin sayısı 124’e, vaka sayısı 4 bin 300’e yükseldi. Ülkede "olağanüstü hal" ilan edildi. Portekiz hükümeti de "acil durum" ilan etti. Vaka sayısı 112’ye çıktı. Portekiz’de hükümet, tüm okul ve üniversiteleri 9 Nisan’a kadar kapattı. Virüs bulaşanların sayısı Polonya’da 64’e, Çekya’da 120’ye, Kuzey Makedonya’da 13’e, Bosna Hersek’te 18’e, Slovakya’da ise 30’a çıktı. Çekya, 16 Mart’tan itibaren yabancıların ülkeye girişinin ve vatandaşlarının yurt dışına çıkışını yasaklandı.

Bulgaristan’da 13 Nisan’a kadar "olağanüstü hal" ilan edildi. Karantina kurallarına uymayanlara 5 yıla kadar hapis ve 25 bin avroya kadar para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Hırvatistan’da iki hafta boyunca eğitime ara verildi. Panama’da da ülkede vaka sayısının 27’ye çıkması üzerine "olağanüstü hal" ilan edildi.

Türkiye’de vaka sayısı 5’e çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tüm programları ve Galler Prensi Charles’ın Bosna Hersek, Ürdün ve Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretler iptal edildi. Ayrıca, mayıs ayında yapılması planlanan yerel seçimler ile nisanda yapılacak Londra Maratonu da ertelendi. Türkiye’de de koronavirüs tanısı konan kişi sayısı 5’e çıktı. Avusturya’da virüs bulaşanların sayısı 504’e yükseldi.

Pazartesiden itibaren bar, restoran ve kafeteryaların saat 15.00 itibarıyla kapatılması kararlaştırıldı. İtalya sınırındaki Tirol eyaletine bağlı iki tatil beldesi karantinaya alınırken, Fransa, İspanya ve İsviçre’den Avusturya’ya uçuşlar da iptal edildi. Malta’daki vaka sayısı 12’ye yükseldi, ülkedeki tüm okullar tatil edildi, toplu etkinlikler iptal edildi. İsviçre’de tüm okulların tatil edildi. Koronavirüs nedeniyle zarar gören işletmelere 10 milyar İsviçre frangı destek sağlanacağı duyuruldu.

Danimarka ve Ukrayna’da ilk ölüm

Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Danimarka’da vaka sayısı 785’e yükseldi. Ukrayna’da da yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. İki gün sonra yabancılar için 2 hafta süreyle Ukrayna sınırlarının kapatılacağı açıklandı. ABD’de vakaların sayısı 1832’ye, ölenlerin sayısı ise 41’e çıktı. Virginia’da yeni tip koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Maryland’de eğitime 2 hafta ara verildi. Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşinde Kovid-19 tespit edildi. - İran’da sokaklar boşaltılacak İran’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514’e yükseldi. Satış yerleri, sokak ve caddelerin boşaltılacağı açıklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sudan, koronavirüs nedeniyle kuzey komşusu Mısır’la sınır kapılarını kapattı. Mısır’ın yanı sıra Çin, Güney Kore, Japonya, İran, İtalya, Fransa ve İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirildi ve bu ülkelerden uçuşlar askıya alındı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Irak’ta koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Malezya genelindeki yerel ve uluslararası tüm toplu etkinlikler, 20 Nisan’a kadar yasaklandı.

Spor etkinliklerine koronavirüs darbesi

Arsenal’in teknik direktörü Mikel Arteta ile Chelsea’nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi’de yeni tip koronavirüs tespit edildi. Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, askıya alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi. İngiltere Premier Lig, 4 Nisan’a kadar ertelendi. Hırvatistan’da tüm futbol maçları 31 Mart’a kadar askıya alındı. Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar da ertelendi.

Litvanya Basketbol Federasyonu, 1. Basketbol Ligi’ni erken sonlandırarak, lider Zalgiris’i şampiyon ilan etti. Hafta sonu yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası 2020 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix’si iptal edildi. Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi.

Birçok ülkede ilk vakalar tespit edildi

Kosova, Gabon, Gine, Kenya, Etiyopya, Gana, Venezuela ve Kazakistan’da ilk yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi. Venezuela, salgın nedeniyle Avrupa ve Kolombiya’dan uçuşları bir ay süreyle durdurdu.

AA