Yeni vakaların yarısı genç yaşta

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saat içinde 212 yeni tip corona virüs vakası olduğu açıklandı. Ancak yeni açıklanan hastaların neredeyse yarısının genç olduğu duyuruldu. Ülkede 1500'den fazla corona virüs vakası tespit edildiği, ölü sayısının ise 8 olduğu açıklandı.

Ancak Rus yetkililerden hasta profilleri ile ilgili şaşırtıcı bir açıklama yapıldı. RT'in haberine göre Moskova'da son 24 saat içerisinde 212 vaka tespit edildi. Vaka tespit edilen hastalardan 102'sinin 18 ila 40 yaşları arasında olduğunu belirtildi.

65 yaş ve üzerini etkilediği belirtilen hastalığın bölgede neden çok sayıda genç kişide tespit edildiğine ise henüz bir yanıt bulunmadığı, incelemelerin sürdüğü belirtildi.





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