Yeni ve neşeli "Gourmet" serisi!
En çok istenen kokuları birleştirerek yepyeni, neşeli ve bir o kadar da leziz bir koleksiyon hazırlayan Echoes’un menüsünde neler var bir göz atalım...
03 Eylül 2021, Cuma 15:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- En çok istenen kokuları birleştirerek yepyeni, neşeli ve bir o kadar da leziz bir koleksiyon hazırlayan Echoes’un menüsünde neler var bir göz atalım.
- Büyüleyici vanilya karışımından oluşan Vanilla Bliss
- Çikolata hayranları için Chocolate Brownie
- Tarçından vazgeçemeyenler için Cinnamon Rolls
- Tatlı notaların narenciye kokularıyla harmanlanmasından oluşan Lemon Cheesecake
- Hepimizi çocukluğumuza götüreceğine emin olduğumuz Bubble Gum!
Marka, orijinal formülü olan doğal soya ve balmumu ile IFRA49 sertifikalı esanslar kullanarak üretilen mumlar yeni 5 kokuyu mutluluğun rengi mor macenta kalıplarda bir araya getirdi. Yeni koleksiyonu da diğerleri gibi yandıkça çıtırdayan ahşap fitilli orta boy ve daha fazla koku performansı için tercih edilen çift fitilli büyük boy seçenekleriyle üretildi.
BUNLARI DA OKUYUN