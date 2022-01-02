Yeni yıl iptallerle geldi! İlk günden 4 bin 700 uçuş...
Koronavirüs salgınının Omicron varyantı ile yeniden yayılma hızını artırması ile birlikte karantinalarda da artış gözlendi. Dünya genelinde yeni yılın yalnızca ilk günü yaklaşık 4 bin 700 uçuşun iptal edildiği açıklandı.
02 Ocak 2022, Pazar 13:28 Son Güncelleme:
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Covid-19’un havayolları personelini etkilenmesiyle personel sıkıntısı yaşayan havayolu şirketlerinin yaptığı uçuş iptali 1 Ocak 2022 Cumartesi günü dünya genelinde yaklaşık 4 bin 700 olarak gerçekleşti.
İptal uçuşlardan yaklaşık 2 bin 700’ü sadece ABD’ye giden ve gelen uçuşlarda olduğu rapor edildi.
Hava trafik sitesi FlightAware’in raporladığı rakamlara göre bugün öğle saatine (TSİ) kadar iptal edilen uçuş sayısı dünya genelinde 3 bin 100 olarak açıklandı.