Yeni yıla gençleşerek girmek isteyenlere özel



Kırmızı yosun etkili

Cilt bakımında yerli bir marka olan Farmasi’nin alt markası Dr.C. Tuna, yılbaşı öncesi lansmanını yaptığı Dr. C.Tuna Age Reversist serisi ile hediye arayışında olanların da yardımına koşuyor. Plankton ekstresi ile özel olarak geliştirilen anında kırışıklık giderici Age Reversist Krem 15 dakikada cildin daha sıkı hale gelmesine, şekillenmesine, daha genç ve parlak görünmesine yardımcı oluyor. Ciltteki kolajen sentezinde yüzde 67 artış sağlayarak cilt görünümünde en az 6 saate kadar botoks etkisi yaratıyor.Doğal ve sağlıklı ürünlerin mimarı Dr.C. Tuna, kırışıklıkları azaltan ve önleyen Age Reversist serisiyle güzelliğine önem verenlerin tercihi oluyor. Serideki yüz temizleme jeli kolajen seviyesini artırarak cildi derinlemesine temizliyor ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Bitki özlü güçlendiriciler sayesinde ince çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltan bakım serumu arındırılmış cilde uygulanıyor. Cildin nem ihtiyacını karşılamak için nemlendirici krem ile yaşlanma karşıtı bakım tamamlanıyor.Seride yer alan, yaşlanma karşıtı serumun ve nemlendirici kremin içeriğinde bulunan kırmızı yosun özü cildin nem dengesini sağlıyor ve en az 6 saate kadar koruyor. Cilt bariyerini güçlendirerek cilde aydınlık ve kusursuz bir görünüm kazandırır.