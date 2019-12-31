Yeni yılda yapabileceğiniz pratik yılbaşı makyajı

Yeni yılda evde pratik şekilde uygulayabileceğiniz, hem cilt tonunuzu eşitleyip hemde bütün ilgiyi gözlerinize çekebileceğiniz oldukça şık bir yılbaşı makyajı videosuyla karşınızdayız. Yılbaşı makyajı arıyorsanız detaylar haberimizde.

Yılbaşı makyajı

İlk olarak cildinizi nemlendirip cilt tonunuza uygun fondöten kullanın. Eğer açık yakalı bir kıyafet tercih ediyorsanız boyun ve göğüs bölgenizi de fondötenle renklendirmeyi unutmayın.

İkinci uygulama olarak fondötenden en az 2 ton açık olan concealer (göz altı kapatıcı) ile göz çevremizi renklendiriyoruz.

Far paletinin sedefli ve en açık tonunu göz pınarlarımıza sürüyoruz. Daha sonra orta ton renklerle çerçevemizi yapıp kıyafetimize uygun en koyu renklerle gölgemizi yapıyoruz. İsteğe bağlı gölge yapılan renkle göz altına da ince şerit geçilebilir.Daha geniş uçlu bir far fırçasıyla farı yaymayı unutmayın. Kaş kalemi ve ya kaş farı kullanıyorsanız kaşları şekillendirdikten sonra açık renk farla kaş sınırlarını belirlemeyi unutmayın. Eyeliner veya dipliner ile kirpik diplerimize ince bir çizgi çekiyoruz ve rimel uygulamasını yapıyoruz. En ufak kirpiğinize kadar rimeli sürmeyi özen gösterin. Bu sayede takma kirpiğe ihtiyaç kalmayacaktır.

Allık uygulamasına geçmeden önce bronzer ile elmacık kemiği çizgilerinizi çıkartıp üstüne allığınızı uygulayın ve allık bölgenizin üst sınırı ile göz alınız arasında kalan bölgeye highlighter uygulayın. Burun ucunuza da minik bir dokunuş yapmayı unutmayın.

En son olarak gözlerimiz ön plandaysa dudaklarımızın daha geri planda gerekiyor. Yüzümüzde vurgulamak istediğimiz yer tek olmalı. Bu nedenle koyu göz makyajına kırmızı gibi rujlar seçmemeye özen göstermeliyiz. Makyajımıza uygun rujumuzu da uygulayınca yılbaşı makyajımız bitmiş oluyor.