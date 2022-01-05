Yeni yılın ilk yardımcı kaynak paketi yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ücretsiz olarak sunulan yardımcı kaynak paketinin 4’üncüsünü yayınlandı.
05 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yardımcı kaynak destek paketinde; çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS Kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Destek paketine http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Kaynak paketi, ayrıca basılı olarak da tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.