Yeni zehir 'gri ölüm'

ABD'nin Louisiana eyaletinde yetkililer 'gri ölüm' ismini verdikleri yeni bir uyuşturucu madde türüne rastladı. İlk kez görülen maddeye, gri rengi ve beton benzeri görünümü nedeniyle bu isim verildiği belirtildi. Yetkililer, maddeye sadece dokunmanın bile ölmeye yeterli olacağını belirtirken, bölge şefi David Spencer, toplumun çok fazla uyuşturucuyu tanıdığını ancak bunun 'yeni bir tür' olduğunu söyledi. Maddenin içeriğinde ise eroin ve morfinden yaklaşık 80 kat daha güçlü olan fentanil isimli opioidin bulunduğu ifade ediliyor. 'Gri ölüm' ilk olarak 2017'de ABD'nin Alabama ve Georgia eyaletlerinde görüldü, daha sonra ise Ohio ve Pensilvanya'ya ulaştı. Louisiana polisi, söz konusu maddeyle karşılaşılması durumunda asla dokunulmaması, yetkililere bildirilmesi çağrısında bulundu.