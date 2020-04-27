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Dünya Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Corona virüsü yendik

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Corona virüsü yendik

Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Corona virüsü yendik

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, corona virüse karşı mücadeleyi kazandıklarını açıkladı.

27 Nisan 2020, Pazartesi 13:50 Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, corona virüse karşı yürütülen savaşı kazandıklarını açıklayarak tespit edilen yeni bulaşma vakası olmadığını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişiye bulaşan ve 200 binden fazla ölüme neden olan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında birçok ülke zirve noktasını görürken, normal hayata dönüş çalışmalarına başlayarak salgına yönelik tedbirleri gevşetme kararı aldı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamada ülkede yeni bir bulaşma vakasının tespit edilmediğini belirterek, "Yeni Zelanda corona virüse karşı savaşı kazandı" ifadelerini kullandı. Başbakan söz konusu gelişme üzerine ülke genelindeki bazı yasak ve kısıtlamaları da gevşetme kararı aldıklarını duyurdu. Bir ayı aşkın süredir sokağa çıkma yasağının bulunduğu ülkede 4. seviyedeki alarm seviyesinin 3. seviyeye çekileceği ifade edildi.

Bulaşma vakası tespit edilmedi

Bulaşma vakası tespit edilmemiş olmasına rağmen bunun ülkede sıfır vaka olarak algılanmaması gerektiğine de dikkat çeken Başbakan Andern, kuaför, masaj ve spor salonları, mağaza ve restoran gibi yakın temasın bulunduğu işletmelerin alarm seviyesi bir kez daha düşürülene kadar kapalı kalacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield ise salgınla mücadelede hedeflerine ulaştıklarını ifade ederek, "Şu an bulaşma oranımız sıfır. Bu, vaka sayısının sıfır olduğunu değil, hastalığın nereden bulaştığını bildiğimizi gösteriyor" dedi. Öte yandan Yeni Zelanda'da Covid-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken toplam bin 469 korona virüs vakası tespit edildiği açıklandı. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise bin 180 olarak bildirildi.

İHA


Covid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti


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