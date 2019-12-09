Yeni Zelanda’da Whakaari Yanardağı’nın faaliyete geçmesi sonucu bir kişi öldü. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sosyal medya hesabından da canlı yayımladığı basın toplantısında, patlama sırasında adada yaklaşık 50 kişi olduğunu belirtti.

Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında meydana gelen patlamada 23 kişinin yaralanarak Yeni Zelanda’ya nakledildiğini ifade eden Ardern, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Avustralya yayın kuruluşu ABC, Beyaz Ada’da 20 kişinin de hala kayıp olduğu belirtildi. Komiser Yardımcısı John Tims adada durumun hala değişken olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin olabildiğince çabuk adaya dönmek istediğini ve kayıp kişilerden herhangi biriyle iletişime geçilmediğini söyledi.

Tims, ölen, yaralanan ve kaybolan kişiler arasında hem Yeni Zelandalı hem de yabancı turistlerin bulunduğunu, kurtarılan 18 kişinin büyük bölümünün yaralı olduğunu ve bazılarında ağır yanıklar görüldüğünü kaydetti. Sosyal medya hesabından patlama sırasında adada yaklaşık 50 kişi olduğunu açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün geç saatlerde bölgeye gideceğini duyurdu.

Bu arada, Yeni Zelanda Polisi, adada henüz ulaşılmayan kişilerin olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı. St. John Ambulans Operasyon Direktörü Norma Lane, vücutlarında yanıklar olan 7 kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti. Beyaz Ada’daki yanardağın faaliyete geçtiği sırada bölgede balık avlayan Dan Harvey, adayı kaplayan dumanların daha önce gördüğü nükleer bomba patlamalarını andırdığını anlattı.

Dumanların birkaç dakika içinde Beyaz Ada’yı kapladığını dile getiren Harvey, "Hemen eşimi aradım. ’Beyaz Ada’daki patlamayı duyarsan biz iyiyiz’ dedim. Bizim için sorun değildi, uzaktaydık ama yakınlardaki insanlar için korkunçtu." ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası kıyılarındaki Whakaari Yanardağı, son olarak 2001’de aktif hale gelmişti.