Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da dolaşan, dövme salonlarına, ofislere ve kuaförlere kabul edilen bir kedi var. Mittens isimli Ankara kedisi her hareketi beğenilen 30 bin takipçili bir sosyal medya yıldızı. Mittens, ilk olarak 2018 yılında üniversite, postane ve bir Katolik kilisesi de dahil olmak üzere şehir içinde attığı turlarla dikkat çekti. Mittens için endişelenen bölge sakinleri, onu karakola götürdü. Mittens ile tekrarlanan karşılaşmalardan sonra, bir SPCA (Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği) çalışanı, kedinin kaybolmadığını ve 'kurtarılması' gerekmediğini garanti etmek için bir Facebook sayfası kurdu. Mittens'ın şimdi Facebook'ta 30 bin takipçisi var.





Mittens'ın Mucizevi Maceraları isimli sayfasında, 'Mittens'a eve gitmesini söyleme, Mittens'a nerede olduğunu sorma' gibi esprili açıklamalar var.

Mittens'ın sahibi Silvio Bruinsma, Auckland'de de gezintiye çıktığını ancak Wellington'da gezmeyi daha ileri bir seviyeye çıkardığını söylüyor. Bruinsma, 'Mittens Wellington'u oyun alanı yaptı. Sanırım eve kapalı kalmayı sevmiyor ve ona böyle bir acı yaşatamam' diyor.

Mittens 2 kilometreye kadar uzaklaşabilirken, Mittens'in erkek kardeşi Latte ise evinden en fazla 20 metre uzaklaşıyor.

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