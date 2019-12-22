Geçtiğimiz sezon "Çukur" dizisinde "Mahsun" karakterine hayat veren oyuncu Berkay Ateş’in yeniden diziye döndüğüne yönelik sosyal medyada yer alan iddialar gerçek oluyor

TV100’ün haberine göre; Berkay Ateş'i, dizinin yeni bölümlerinde tekrar ekranlarda göreceğiz.

"Çukur" izleyicilerinin heyecanını artıran bu gelişme dizinin takipçileri tarafından sevinçle karşılandı.

"Cengiz" karakterine hayat vermişti

Çukur'un 11 Haziran'da yayınlanan sezon finalinde adeta katliam yaşanmış; Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli) Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) dışındaki neredeyse butün karakterler diziye veda etmişti.

Dizinin yeni sezonunda rol alacak ilk ismin ise Berkay Ateş olduğu öne sürülmüştü

31 yaşındaki Berkay Ateş son olarak "Anne" dizisinde "Cengiz" karakterine hayat vermişti.

"Çukur"un "Mahsun"u Berkay Ateş kimdir?

Tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.



