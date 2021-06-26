Yeniden spor salonuna gidecekler dikkat!

Güney Kore’de yapılan araştırmalar, kapalı fitness salonlarında virüs riskinin arttığını ortaya koyuyor. Özellikle nemli ve sıcak ortamların elverişli olduğu belirtilirken, damlacıkların bu alanlarda daha hızlı yayılabildiğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, ter ve rutubet barındıran spor salonlarındaki yüzeylerin temizlenmediğinde endişe uyandırdığının altını çiziyor. Ortak kullanılan spor aletleri, ağırlıklar, eldivenler, takım sporları virüs bulaşma ihtimalini maalesef üst düzeye çıkarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, uzun süren pandemi döneminde hareketsizliğin insan sağlığına ciddi zararlar verebileceğini belirtiyor. Dünyada, bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi fiziksel hareketsizliğe bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor.

Korona Dönemi Spor Salonunda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eğer spor salonuna gitmeyi düşünüyorsan, dikkat edeceğin bazı noktalar bulunuyor. Her bir maddeye özenle uyarak güvenle salonlarda spor yapabilirsin. İşte pandemi döneminde spor salonlarında dikkat edilmesi gerekenler:

Randevu alarak spora gitmelisin.

Sosyal mesafeni spor esnasında korumalısın. Hem antrenör hem de diğer müşterilerle arandaki mesafeyi korumaya özen göstermelisin.

Kişisel havlu ve mat gibi malzemelerini yanında götürmelisin.

Havlu ve matlar salon tarafından veriliyorsa tek kullanımlık pakette ve dezenfekte edilmiş olmalarına dikkat etmelisin.

Yüzünün yüzeylere, aletlere değdiği hareketlerden kaçınmalısın.

Spor salonuna girdikten sonra ellerini yıkamalı, aletleri kullandıktan sonra ellerini dezenfekte etmeli ve spor sırasında hiçbir şekilde yüzüne dokunmamalısın.

Egzersiz sırasında yiyecek ve içecek talebinde bulunmamalısın.

Mümkünse salonun açık alanlarında, az kişi olan bölümlerinde egzersiz yapmayı tercih edebilirsin.

Hava ile el kurutan cihazları kullanmamalısın.

Maske ve siperlik gibi kişisel önlemleri ihmal etmemelisin.

Başkalarının kullandığı alet ve araçları dezenfekte edilmeden kullanmamalı, temizlenmesini beklemelisin.

Spor Hekimi Uz. Dr. Gökhan Özhan, “Düzenli yapılan sporun faydaları olduğu kadar, uygun olmayan antrenmanların vereceği hasarlar kalıcı sakatlıklara da yol açabiliyor. Pandemi nedeniyle aylarca evde kaldık ve hareketsizlikten dolayı kontrolsüz bir şekilde spor yapmak, geri dönülmez sonuçlar doğurabiliyor.

SPOR AKTİVİTELERİNE YAVAŞTAN BAŞLAYIN

Bu sürede harekete ara veren bireyler, evde kaldıkları dönemi telafi etmek isteyecekler…” diyor. Spor yapmanın orta ya da uzun vadede sonuç gösterdiğini unutmayın. Uz. Dr. Özhan ayrıca, “Sportif aktivitelerinize yavaş yavaş başlamakta fayda var.

SAKATLIĞA DİKKAT!

Antrenman kişiye özel hazırlanmalı ve ihtiyaçlar iyi tespit edilmeli. Kişinin anatomik problemleri, kas kuvvet ve esneklik eksikleri iyi tespit edilmezse sakatlık da kaçınılmaz olabilir” diyor.

Biliyor muydunuz?

Vücuda alınan her 1 kg’lık kas kütlesi, günde 50 kalori daha fazla yakmanızı sağlıyor.



