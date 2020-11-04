Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı
Yenikapı metro istasyonu geçici olarak yolcu alımına kapatıldı.
04 Kasım 2020, Çarşamba 17:27 Son Güncelleme:
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M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.
https://twitter.com/metroistanbul/status/1323983699822653441
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