Türkiye Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı

Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı

Türkiye

Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı

Yenikapı metro istasyonu geçici olarak yolcu alımına kapatıldı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 17:27 Son Güncelleme:
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M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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