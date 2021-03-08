Siyaset 'Yenikapı'ya Kadir Topbaş'ın adı verilsin' teklifi

'Yenikapı'ya Kadir Topbaş'ın adı verilsin' teklifi

Siyaset

'Yenikapı'ya Kadir Topbaş'ın adı verilsin' teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'ne geçtiğimiz günlerde vefat eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın adının verilmesi için meclise teklif sunduklarını açıkladı.

08 Mart 2021, Pazartesi 17:46 Son Güncelleme:
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Göksu, İBB Meclisi’nin Mart ayı toplantısında Kadir Topbaş andı. Göksu, “13 yıl boyunca bu şehre çok başarılı bir şekilde hizmet eden merhum Kadir Topbaş ağabeyimiz rahmeti rahmana kavuşması hepimizi derinden üzdü. Kendisine, huzurlarınızda bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" dedi. Tevfik Göksu, AK Parti grubu olarak Tobaş’ın adının Yenikapı Meydanı ile Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne verilmesini teklif ettiklerini söyledi. Tevfik Göksu, tüm partilerin teklifi kabul ettiğini söyleyerek, “Kadir Topbaş gibi İstanbul’a büyük hizmetleri geçmiş, İBB Başkanlığı yapmış birisine bu meclisin çok büyük bir vefa göstererek, O’nun adını nesillerden nesillere aktaracak, taçlandıracak bir vefa hareketi yapması gerektiğini düşünerek bütün siyasi partilerimize AK Parti grubu olarak bir teklifte bulunduk.

Dedik ki, Kadir Topbaş ağabeyimizin, gerçekten onun adının kıyamete kadar yaşayacağı bir vefa örneği gösterelim. Bu teklifi bütün siyasi partilerimiz kabul ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün İstanbullulara ve Kadir Topbaş ağabeyimizin ailesine şu müjdeyi vermek istiyorum. Kadir Topbaş döneminde yapılan bu görmüş olduğunuz Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi’nin adı, bugün mecliste alacağımız kararla inşallah bundan sonra Kadir Topbaş Meydanı ve Kadir Topbaş Gösteri Merkezi olarak anılacak" ifadelerini kullandı.


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