Yenilikçi, elegan ve dinamik: Cupro pijama koleksiyonu

Doğa dostu Cupro Pijamalar



Kışın daha sıcak, yazın daha serin tutuyor

Yumuşaklığı, parlaklığı ve ipeksi yapısıyla dokunduğunuzda içinizi ısıtan, özel olarak tasarlanmış “Cupro pijama koleksiyonu” Türkiye’de ilk kez ve sadece Dagi ile görücüye çıkıyor. Eşsiz giyim konforu sunan “Cupro pijama koleksiyonu” ile Dagi bu sezon yenilikçi duruşu ve doğadan ilham alan tasarımları ile dikkat çekiyor.Hiçbir zaman demode olmayacak zamansız ipek kumaşların asil, şık ve estetik duruşunu pamuğun sağlıklı dokusu ile birleştiren “Cupro pijamalar“ uyku giyimi için yüzde yüz doğal bir malzeme olarak öne çıkıyor. Pamuk gibi nefes alabilen organik “Cupro pijamalar“kadınların doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Hayvansal hiçbir katkı maddesi kullanılmadan ve pamuk atıklarından geri kazanım yöntemiyle üretilen “Cupro pijamalar” doğa dostu oluşuyla da fark yaratıyor.Pamuk çekirdeğinin etrafındaki liflerden elde edilen, ipek ve pamuğun sağladığı birçok avantajı aynı anda barındıran “Cupro pijamalar” uyku giyiminde yeni bir dönem başlatıyor. Yumuşak dokusu ve zengin duruşu ile zarif kadınların vazgeçilmezi ipekten bile daha yumuşak olan “Cupro pijamalar” iç ısıtan dokusu, parlaklığı, yumuşaklığı ve cilde dost oluşuyla öne geçiyor.Etkileyici yumuşaklıkta “Cupro pijamalar” ile Dagi, uyku giyimindeki konfor alanının sınırlarını baştan çiziyor. Sıcak havalarda serin, soğuk havalarda sıcak tutabilen özelliği ile Dagi’nin özel serisi dört mevsim konforlu kullanım sağlıyor. Moda dünyasında bir ilke imza atan Dagi ‘nin “Cupro pijama koleksiyonu” yenilikçi ve zamandan bağımsız tasarımlarıyla kadınların beğenisini topluyor.