Türkiye Yer: İstanbul Ortaköy! Corona virüs kuralları unutuldu

Yer: İstanbul Ortaköy! Corona virüs kuralları unutuldu

Türkiye

Yer: İstanbul Ortaköy! Corona virüs kuralları unutuldu

Beşiktaş Ortaköy’de İstanbul manzarasını izlemek için gelen vatandaşlar, corona virüs tedbirlerinden maske kullanımını ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kimisi maskeyi hiç kullanmazken, kimisinin de maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü.

05 Ekim 2020, Pazartesi 00:38 Son Güncelleme:
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan corona virüse (Covid-19) karşı tedbirler sürüyor. Corona virüsle ilgili yetkililer sürekli olarak vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor. Uyarılara rağmen İstanbul’da boğaz ve köprü manzarasını seyretmek için Beşiktaş’taki Ortaköy’e gelen vatandaşlar, adeta corona virüs kurallarını hiçe saydı.

Köprü manzarasında fotoğraf çektirmek için adeta yarışa giren bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise çenesinin altında takması dikkat çekti.

İSTANBUL (İHA)


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