Türkiye Yer: İstanbul! SAS timleri tarafından imha edildi

Yer: İstanbul! SAS timleri tarafından imha edildi

Türkiye

Yer: İstanbul! SAS timleri tarafından imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda bir balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 19:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi" ifadelerine yer verildi. 

ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Ulaşıma fırtına engeli! Feribot seferlerinde iptaller varİlk su verildi! Avrupa'nın en büyüğü Kahramanmaraş'ta olacak


Yazarlarımızdan
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Hakan Çelik
Sedan ile rekor satış hedefi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Zannettim ki
Rauf Tamer
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler