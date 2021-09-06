Yer: İstanbul! SAS timleri tarafından imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda bir balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.
06 Eylül 2021, Pazartesi 19:16 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi" ifadelerine yer verildi.
ANKARA (DHA)
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