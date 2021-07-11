Yer: İstanbul! Türk bayrağını yırtıp üzerine bastı iddiası sonrası ortalık karıştı
İstanbul Büyükçekmece'de İranlı Zohreh Momeni isimli kadın Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.
11 Temmuz 2021, Pazar 21:50 Son Güncelleme:
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Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyu'nda meydana geldi. İddiaya göre İran Uyruklu Zohreh Momeni, restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı.
Kadının bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi.
Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. İşlemleri süren kadının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ahmet YEŞİLMEN- Ali Çağlar TİNBEK/ İSTANBUL (DHA)