Yer: Kars... Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Mehmetçiklerin tatbikatı gerçek operasyonları aratmadı. Tatbikatın ardından Bakan Akar'ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere seslendi.

Bakan Akar'ı arayarak telefondan askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek silahlı kuvvetlerim, gerekse yurtdışından gelen misafirlerimiz için de önemli bir tatbikat olduğunu düşünüyorum ve sizleri tekrardan tebrik ediyorum" dedi.







