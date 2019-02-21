  • Haberler
  • Gündem
  • Yer: Kars... Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendi

Yer: Kars... Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonundan Kars'ta tatbikata katılan askerlere hitap etti.

21 Şubat 2019, Perşembe 12:40 Son Güncelleme:
A A
Yer: Kars... Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Mehmetçiklerin tatbikatı gerçek operasyonları aratmadı. Tatbikatın ardından Bakan Akar'ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere seslendi.

Bakan Akar'ı arayarak telefondan askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek silahlı kuvvetlerim, gerekse yurtdışından gelen misafirlerimiz için de önemli bir tatbikat olduğunu düşünüyorum ve sizleri tekrardan tebrik ediyorum" dedi.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.