Türkiye Yer: Malatya! Plastik oyuncak sandı ama...

Yer: Malatya! Plastik oyuncak sandı ama...

Türkiye

Yer: Malatya! Plastik oyuncak sandı ama...

Malatya’da, evinin bahçesinde plastik oyuncak sandığı sürüngenin nesli tükenmekte olan semender olduğunu anlayan Hasan Adak o anları kameraya kaydetti.

28 Kasım 2021, Pazar 16:49 Son Güncelleme:
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 Malatya’da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu görünce o anları saniye saniye kaydetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü. Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.


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