Dünya Yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuğu minik delik kurtardı

Yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuğu minik delik kurtardı

Dünya

Yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuğu minik delik kurtardı

Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı.

28 Temmuz 2020, Salı 16:00 Son Güncelleme:
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Çin'in Zhejiang bölgesinde bulunan Yongjia köyünde nehirde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan küçük çocuk, yer altı mağarasında mahsur kaldı. Küçük çocuğun elinin nehir kenarındaki küçük bir delikten çıktığı fark edilince, itfaiye tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Büyükbabasının elini bırakmadı 

Büyükbabası tarafından nehre yüzmeye götürülen küçük çocuk, bir anda suyun yüzeyinden kayboldu. Çaresizce torununu arayan adam ve çevredekiler, nehir yakınında toprakta bulunan küçük bir delikten çocuğun elinin çıktığını gördü. Büyükbabası, itfaiye gelene kadar küçük çocuğun elini tuttu.

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