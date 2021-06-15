Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerinde aşı uygulamasının hayata geçeceğini duyurdu. Vatandaşlara iş yerinde iken aşı olabilme imkanı sunan yerinde aşı uygulamasından pek çok kişi yararlanabilecek. Peki, Kimler yerinde aşı uygulamasıyla aşı olabilecek başvuru gerekli mi?

YERİNDE AŞI UYGULAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın müjdesini verdiği yerinde aşı uygulaması ile organize sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlar, mobil aşı ekipleri tarafından aşılanacak. Böylelikle herhangi bir aşı merkezine gitme gerekliliği kalmayacak, diğer yandan da aşı merkezlerindeki yoğunluğun da önüne geçilmiş olacak.

“ÜRETİMİN DEVAMLILIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN”

Yerinde aşı uygulaması müjdesini veren Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

KİMLER YERİNDE AŞI UYGULAMASIYLA AŞI OLABİLECEK BAŞVURU GEREKLİ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre şimdilik sadece organize sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlar yerinde aşı uygulamasından faydalanabilecek. Ancak randevu veya başvuru alınıl alınmadığı ile ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.

Yerinde aşı uygulaması ile ilgili ayrıntıların paylaşılmasının ardından haberimizde bulabilirsiniz.