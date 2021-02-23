Türkiye Yerli aşıda Faz 2 çalışması! 52 gönüllüye uygulandı

Yerli aşıda Faz 2 çalışması! 52 gönüllüye uygulandı

Türkiye

Yerli aşıda Faz 2 çalışması! 52 gönüllüye uygulandı

Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz 2 çalışmalarında ilk doz 13 günde 52 gönüllüye uygulandı. Üniversite bünyesinde faz çalışmalarının yürütüldüğü İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İKUM) Müdür Yardımcısı Ahmet İnal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla 52 gönüllümüzün Faz 2´de ilk doz aşılanması tamamlandı. Şu ana kadar kontrolleri titizlikle yapılmakta. Aşıya bağlı ciddi bir yan etki görülmedi" dedi.

23 Şubat 2021, Salı 22:23 Son Güncelleme:
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ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Kovid- 19 yerli aşısının Faz 1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı.

Faz 1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.

İnaktif aşısının Faz 2 çalışmaları ise 10 Şubat´ta başladı. Faz 2 kapsamında 13 günde 52 gönüllüye yerli aşı uygulandı. Son durumla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, "Bugün itibarıyla 52 gönüllümüzün Faz 2’de ilk doz aşılanması tamamlandı. Şu ana kadar kontrolleri titizlikle yapılmakta. Aşıya bağlı ciddi bir yan etki görülmedi. Yerli aşı Faz 2’de bir yandan gönüllü kayıtları devam ederken bir yandan gönüllü olan vatandaşlarımızın işlemleri yapılmakta. İşlemleri tamamlanan gönüllülerimize aşı yapılmak için randevu verilmektedir" ifadelerini kullandı.

DHA

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