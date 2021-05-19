Türkiye Yerli aşıda önemli gelişme! Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

Yerli aşıda önemli gelişme! Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

Türkiye

Yerli aşıda önemli gelişme! Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine başlanan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) Faz-2'nin rapor sonuçları Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 14:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışması, 10 Şubat'ta 250 gönüllü üzerinde başladı ve 9 Mart'ta tamamlandı. Faz-2 çalışmasında elde edilen sonuçların raporlanması süreci tamamlandı. Elde edilen raporların sonuçları Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi. Raporlanan verilerin sonuçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağı öğrenildi. Ardından ise, Faz-3 aşamasına başlanacağı belirtildi.

Olcay DÜZGÜN/DHA


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bugün
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Beyin göçü
Hakan Çelik
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Otomobil lastiğini değiştirmek için durdu! Feci olay