Yerli otomobilde ön siparişler ne zaman verilecek?

Yerli otomobil ön siparişi için Gürcan Karakaş'tan önemli bir açıklama geldi. Tanıtımının yapılmasının ardından sipariş durumu merakla araştırılan yerli otomobil TOGG, 2022 yılında bantlarda olacak.

Yerli otomobil ön sipariş başvurusunda bulunarak ilk araç alanlardan birisi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden TOGG yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOGG yerli otomobil ön sipariş başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Gürcan Karakaş, yerli otomobil ön siparişlerinin ne zaman yapılacağı sorusuna "Doğru, zamanı geldiğinde siparişler olur. Pazartesi ön siparişini çıksam çok güçlü PR olur. 6-8 ay sonra 1 sene sonra olan siparişlerde bizim insanımızda değişiklik oluyor. Fabrikamızın temelini atalım bir şeyler ortaya çıksın, yaklaşalım. O talep bir yere gitmeyecek" dedi.

Fabrika konusunda açıklama

Gürcan Karakaş fabrika ne zaman bitecek sorusuna ise, "Mühendislik çalışmaları yoğunlukta olarak göreceğiz. Önümüzdeki senenin şubat-martından itibaren olup olmadığına bakıp, simülasyonlarla çalışmaları devam edecek. Önümüzdeki senenin nisan, mayısında temelini atarız. 18 ay kadar sürer. Deneme üretimleri başlar. Biz her şeyi 2022'nin son çeyreğine yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



