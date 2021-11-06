Yerli otomobilden yeni görüntüler yayınlandı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından test süreçlerine ilişkin görüntüler aktardı. TOGG'un şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerinden görüntüler yayınlandı.

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."



