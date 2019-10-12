Yerli robotlar ameliyata hazır

Murat Gülderen

Robotların da dokunduğunda insanlar gibi hissetmesini mümkün kılan bu teknolojiyi Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdi. Sensobright ismiyle şirketleşen bu teknolojinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Büyükşahin, “Dokunmanın yanı sıra sıcaklık algılanmasını ve hatta daha dokunmadan yaklaşımın algılanmasını da sağladık” dedi.

Mayın da tarayabilir

Büyükşahin şöyle devam etti: “Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri olarak adlandırdığımız bu teknoloji, birçok alanda kullanılabilir. Örneğin, tıp alanında cerrahi uygulamalarda, ameliyat gereçlerinde, ameliyat robotlarında; trafikte otonom araçlarda; mayın tarama robotları ve enkaz altından canlı çıkartılması gibi yüksek hassasiyetli algılamaya ihtiyaç duyulan her yerde robotlar bu teknoloji ile çalışabilecek.”

Dünyada ilk ve tek

Artık robotların ve makinelerin insandan daha hassas dokunma duyusuna sahip olabileceğini kaydeden Utku Büyükşahin, “Dünya çapında daha insan dokunma çözünürlüğüne yaklaşılamamışken biz dünyada patentlenmiş, manyetik alan gibi bozuculardan etkilenmeyen teknolojimiz ile insan dokunma çözünürlüğünün binlerce kat üzerine çıkabildik. Ameliyat robotlarına bir cerrahın binlerce kat üzerinde çözünürlükte dokunma duyusu sağlayabiliriz” açıklamasında bulundu.



