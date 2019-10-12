Yerli robotlar ameliyata hazır
Koç Holding’in teknoloji yatırım şirketi Inventram, robotların dokunduklarında insandan daha hassas hissetmesini sağlayan dijital sinir uçları geliştirdi. Öyle ki insanda dokunma sinirlerinin en aktif olduğu parmak ucundaki hücre yoğunluğu her santimetrekarede 241 taneyken bu buluş sayesinde bu sayı robotlarda 256 taneye çıktı
Murat Gülderen
Robotların da dokunduğunda insanlar gibi hissetmesini mümkün kılan bu teknolojiyi Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdi. Sensobright ismiyle şirketleşen bu teknolojinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Büyükşahin, “Dokunmanın yanı sıra sıcaklık algılanmasını ve hatta daha dokunmadan yaklaşımın algılanmasını da sağladık” dedi.
Mayın da tarayabilir
Büyükşahin şöyle devam etti: “Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri olarak adlandırdığımız bu teknoloji, birçok alanda kullanılabilir. Örneğin, tıp alanında cerrahi uygulamalarda, ameliyat gereçlerinde, ameliyat robotlarında; trafikte otonom araçlarda; mayın tarama robotları ve enkaz altından canlı çıkartılması gibi yüksek hassasiyetli algılamaya ihtiyaç duyulan her yerde robotlar bu teknoloji ile çalışabilecek.”
Dünyada ilk ve tek
Artık robotların ve makinelerin insandan daha hassas dokunma duyusuna sahip olabileceğini kaydeden Utku Büyükşahin, “Dünya çapında daha insan dokunma çözünürlüğüne yaklaşılamamışken biz dünyada patentlenmiş, manyetik alan gibi bozuculardan etkilenmeyen teknolojimiz ile insan dokunma çözünürlüğünün binlerce kat üzerine çıkabildik. Ameliyat robotlarına bir cerrahın binlerce kat üzerinde çözünürlükte dokunma duyusu sağlayabiliriz” açıklamasında bulundu.