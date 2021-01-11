WhatsApp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını duyurdu. Kullanıcılardan toplanan veriler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, işlem ve ödeme verileri ile konum bilgilerinin de bulunduğu açıklandı.

Operatör bağımsız olarak 192 ülkede kullanıma sunulan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkânı sunuyor. Yakın zamanda Digicel, Turkcell’in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, BiP’i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Sadece Karayipler bölgesinde BiP’in 1 milyonun üzerinde müşterisi bulunuyor.

Turkcell'in açıklamasına göre, BiP'teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor. Veriler Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki uluslararası güvenlik sertifikalarına (TLS) sahip veri merkezlerinde saklanıyor. BiP'te mesajların iletildiği cihazlar ve sunucular arasındaki bütün iletişim uluslararası standartlara uygun biçimde TLS şifreleme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınıyor. Herhangi bir üçüncü şahıs araya girip mesajlara erişemiyor ve okuyamıyor.







