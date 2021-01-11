Bilim & Teknoloji Yerli uygulama BiP'e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı

Yerli uygulama BiP'e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı

Bilim & Teknoloji

Yerli uygulama BiP'e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı

Kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaşma kararı, WhatsApp'a ilgiyi kısa sürede düşürdü. Bu doğrultuda yerli uygulama BiP'e ise talep arttı, uygulamaya son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 14:51 Son Güncelleme:
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WhatsApp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını duyurdu. Kullanıcılardan toplanan veriler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, işlem ve ödeme verileri ile konum bilgilerinin de bulunduğu açıklandı.

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Operatör bağımsız olarak 192 ülkede kullanıma sunulan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkânı sunuyor. Yakın zamanda Digicel, Turkcell’in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, BiP’i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Sadece Karayipler bölgesinde BiP’in 1 milyonun üzerinde müşterisi bulunuyor.

Turkcell'in açıklamasına göre, BiP'teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor. Veriler Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki uluslararası güvenlik sertifikalarına (TLS) sahip veri merkezlerinde saklanıyor. BiP'te mesajların iletildiği cihazlar ve sunucular arasındaki bütün iletişim uluslararası standartlara uygun biçimde TLS şifreleme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınıyor. Herhangi bir üçüncü şahıs araya girip mesajlara erişemiyor ve okuyamıyor.


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