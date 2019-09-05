Yetişkin filmi izleyenler özel yazılımla takip ediliyor!

NYT'nin haberine göre Mart 2018'de Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında 22 bin 484 yetişkin filmi yayınlayan siteler incelendi.

Bu sitelerin yüzde 74'ünde Google'ın, izleyenleri takip edebildiği yazılımı olduğu belirlendi. Sitelerin yüzde 24'ünde Oracle, yüzde 10'unda da Facebook'un izleme yazılımları bulundu.

Bu sonuçlar Google'ın 16 bin 638, Oracle'ın 5 bin 396, Facebook'un da 2 bin 248 yetişkin filmi sitesinde yazılımlarının olduğu anlamına geliyor.



