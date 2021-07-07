Yetkin Dikinciler: Böyle dost masalarına hasret kaldık

Ekranların başarılı ismi Yetkin Dikinciler önceki gün Cihangir’deydi. Kalabalık kız arkadaş grubu ile bir mekanda oturan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere poz verdi. Keyifli halleri ile dikkat çeken Dikinciler “Hepimiz böyle dost masalarına hasret kaldık, önlemlerimizi alarak kahve molası verdik” dedi.

"KURALLARA UYMALIYIZ"

Geçtiğimiz aylarda da kendi gibi oyuncu eşi Aslı Orcan'la evlerinin önünde görüntülenen Yetkin Dikinciler, “Arkadaşlar kurallara uymalıyız. Eşimle çok dikkat ediyoruz. Maskesiz asla çıkmıyoruz. Sokağa çıkma yasağına da mutlaka uymalıyız. Bakın saat 20.00 olmadan evimizin önüne geldik” demişti.

Hakan KIRARSLAN