Magazin Yetkin Dikinciler: Böyle dost masalarına hasret kaldık

Yetkin Dikinciler: Böyle dost masalarına hasret kaldık

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Yetkin Dikinciler: Böyle dost masalarına hasret kaldık

Cihangir'de objektiflere yansıyan Yetkin Dikinciler, gazetecilerle sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Hepimiz böyle dost masalarına hasret kaldık. Önlemlerimizi alarak kahve molası verdik" dedi

07 Temmuz 2021, Çarşamba 09:17 Son Güncelleme:
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Ekranların başarılı ismi Yetkin Dikinciler önceki gün Cihangir’deydi. Kalabalık kız arkadaş grubu ile bir mekanda oturan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere poz verdi. Keyifli halleri ile dikkat çeken Dikinciler “Hepimiz böyle dost masalarına hasret kaldık, önlemlerimizi alarak kahve molası verdik” dedi.

"KURALLARA UYMALIYIZ"

Geçtiğimiz aylarda da kendi gibi oyuncu eşi Aslı Orcan'la evlerinin önünde görüntülenen Yetkin Dikinciler, “Arkadaşlar kurallara uymalıyız. Eşimle çok dikkat ediyoruz. Maskesiz asla çıkmıyoruz. Sokağa çıkma yasağına da mutlaka uymalıyız. Bakın saat 20.00 olmadan evimizin önüne geldik” demişti.

Hakan KIRARSLAN

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