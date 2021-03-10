Siyaset YİK toplantısı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

YİK toplantısı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Siyaset

YİK toplantısı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

10 Mart 2021, Çarşamba 21:46 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret ederek, televizyonda Türkçenin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele almışlardır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir.


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