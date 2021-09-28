Etkinlik Rehberi Yıkılsın kutular

Yıkılsın kutular

Etkinlik Rehberi

Yıkılsın kutular

Çocuğunuzun en çok sevilen aktivitelerden biri olan kule "yapma ve devirme" oyunu ile hem çok eğlenecek hem de ritmik sayma ve dikkat-odaklanma becerileri pekişiyor olacak.

28 Eylül 2021, Salı 10:51 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • Karton kutular
  • Küçük bir top

NASIL OYNANIR?

Karton kutuları çocuğunuz ile birlikte üst üste dizerek bir kule oluşturun. Kulenizi tamamladıktan sonra süre tutmaya başlayın ve çocuğunuz kulenin karşısına geçerek top ile kutuları devirsin. Amacımız en kısa sürede en çok kutuyu devirebilmek!

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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