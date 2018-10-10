Yılan ticari taksiye girdi

Elazığ’da bir ticari taksiye giren yılan, ekiplerin çalışması sırasında çıkarak gözden kayboldu

10 Ekim 2018, Çarşamba 18:27 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 18:32
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Merkeze bağlı Nailbey Mahallesinde bir taksici, otomobilin kapısını açınca yılanı gördü. Yılan anında aracın içinde kayboldu.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Panik yaşayan sürücü itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, araç üzerinde yılanı bulmak için çalışma yaptı.

Motor kısmına kaçtığı görünen yılan ekiplerin çalışması sırasında çıkarak kayıplara karıştı. 

ELAZIĞ (İHA)


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