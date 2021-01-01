Yılbaşı gecesi en çok hangi program izlendi?
31 Aralık Perşembe 2020 reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam TV’de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, İbo Show Yılbaşı, Güldür Güldür Show, Milli Piyango Yılbaşı Özel, Çok Güzel Hareketler 2 mücadele verdi. Peki hangi program birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?
01 Ocak 2021, Cuma 11:49 Son Güncelleme:
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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, ikinci sırada İbo Show Yılbaşı, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. AB Grubunda birinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, ikinci sırada İbo Show Yılbaşı, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel yer aldı.
Total
- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel / TV8
- İbo Show Yılbaşı / STAR TV
- Esra Erol'da / ATV
- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber / FOX
- Müge Anlı ile Tatlı Sert / ATV
AB
- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel / TV8
- İbo Show Yılbaşı / STAR TV
- Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel / SHOW TV
- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber / FOX
- Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel / KANAL D
ABC
- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel / TV8
- İbo Show Yılbaşı / STAR TVV
- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber / FOX
- Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel / SHOW TV
- Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel / KANAL D