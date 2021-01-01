Magazin Yılbaşı gecesi en çok hangi program izlendi?

Yılbaşı gecesi en çok hangi program izlendi?

Magazin

Yılbaşı gecesi en çok hangi program izlendi?

31 Aralık Perşembe 2020 reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam TV’de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, İbo Show Yılbaşı, Güldür Güldür Show, Milli Piyango Yılbaşı Özel, Çok Güzel Hareketler 2 mücadele verdi. Peki hangi program birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?

01 Ocak 2021, Cuma 11:49 Son Güncelleme:
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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, ikinci sırada İbo Show Yılbaşı, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. AB Grubunda birinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, ikinci sırada İbo Show Yılbaşı, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel yer aldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Total

  1. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel / TV8
  2. İbo Show Yılbaşı / STAR TV
  3. Esra Erol'da / ATV
  4. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber / FOX
  5. Müge Anlı ile Tatlı Sert / ATV

AB

  1. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel / TV8
  2. İbo Show Yılbaşı / STAR TV
  3. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel / SHOW TV
  4. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber / FOX
  5. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel / KANAL D

ABC

  • O Ses Türkiye Yılbaşı Özel / TV8
  • İbo Show Yılbaşı / STAR TVV
  • Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber / FOX
  • Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel / SHOW TV
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel / KANAL D


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