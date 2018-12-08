Yılbaşı öncesi dev operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Karabük genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

TIR'LA GETİRDİLER

K. S. (41) isimli şahsın İzmir’den Karabük’e TIR vasıtasıyla yüklü miktarda etil alkol getireceği yönünde ihbar alan ekipler, harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

TIR'ı takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanması için KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli takip yapılarak şahsa ait depoya etil alkol ve içki üretiminde kullanılan kitler indirilirken şahıslar suçüstü olarak yakalandı.

TIR'da ve şüpheli K.S.’ye (41) ait iş yerinde yapılan arama neticesinde, 2 bin 512 adet birer litrelik etil alkol, 293 adet viski üretiminde kullanılan meşe sıvısı, 411 adet rakı üretiminde kullanılan anason kitleri ele geçirildi.

K. S. (41) ve TIR sürücüsü H. Ö. (40) isimli şüpheli kişiler gözaltına alınarak haklarında işlem yapılarak mahkemeye sevk edildi.