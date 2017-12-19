Yılbaşı partilerine ihtişamınla damga vur

Kuralları hiçe sayabilir, en doğal halinizle de ihtişamlı görünebilirsiniz diyen Fezi Altun; hafif bir göz kalemi, maskara ve doğal tonlarda bir parlatıcının yerinde ve ideal yeterlilikte olduğunu belirtti. Abartıya kaçmadan karakteristik bir makyaj ile yılbaşı partilerinde öne çıkılabileceğini vurgulayan Fezi Altun Colour Elixir Honey Lacquer’ın yoğun renkleriyle dudaklarınıza ışıltılı bir cazibe katabileceğinizi belirtiyor.Fondöteninizi ten renginizden bir ton açık renkte veya koyu seçmemelisiniz diyen Fezi Altun, fondötenin tam ten tonunuzda olması gerektiğini eğer daha bronz veya açık ton görünmek istiyorsanız boyun ve dekolte bölgesine de fondöten uygulamanın gerekli olduğunu hatırlattı. Bu uzun gecede, dans ederken sevdiklerinizle sarılırken fondöteniniz dağılmasın ve gece boyu kusursuz görünümünüze gölge düşmesin istiyorsanız dokunarak dağılmalara karşı TOCUH-PROOF özelliğiyle Lasting Perfomance Fondöten’den destek alabilirsiniz. Fondoten uygularken dikkat edilecek noktalara hakkında da kadınlara ip ucu veren Fezi Altun ”Fondöten veya kapatıcı uygulamadan önce baz kullanmalı ve bu ürünleri mutlaka fırça yardımı ile cildinize uygulamasınız. Böylece, hem ürünü en iyi şekilde uygular, hem de ürünün kalıcılığını arttırırsınız” dedi.Tercihini göz makyajından yana kullanacaklar içinde aşırıya kaçmamakta fayda var diyen Fezi Altun, ne kadar sade o kadar iyi mottosunu hatırlatıyor. İnce bir eyeliner, kirpikleri yapıştırmadan dolgunlaştıracak bir maskara, hafif bir gölge ile tüm geceyi herhangi bir makyaj kazası olmadan atlatmanızı garanti ediyor. Kirpiklerde ise ideal dolgunluk için Max Factor 2000 Calorie Curl Addict ile istediğiniz ihtişamı yakalayabilirsiniz.Göz makyajı detaylarına da değinen Fezi Altun, koyu göz makyajından vazgeçemeyenler için siyah, lacivert ve gri smokeylerin (gölgeler) yılbaşı makyajı için iddialı olacağını belirtiyor. Bu renklerin dışında daha yumuşak smokeyler için ise sıcak kahvelerin, koyu bejlerin, bakır ve altın tonlarının olduğu tonları tercih edilebileceğini söylüyor. Masterpiece Nude Palette far Rose, Golden ve Orchid çeşitleri ile gözlerde buğulu bakışlara ulaşmanızı sağlayacak.Yılbaşı gecelerinin muhteşem lezzetleri tadarken rujunuzun dağılmaması ve kalıcı olmasını istiyorsanız Fezi Altun’un bu ip uçlarını da mutlaka not edin. “Gece boyunca rujunuzun kalıcı olması için, mat yapıları tercih edebilirsiniz, sürmeden önce dudaklarınızı biraz pudralayın. Süreceğiniz ruj tonunda bir dudak kalemi ile komple dudağınızın içini dolduracak şekilde dudak kalemini sürerseniz rujunuz çok daha kalıcı olacaktır” fakat bu senenin dudak makyajı trendinde mat rujlara pek yer olmadığını hatırlatmak isterim. Bu uygulama sonrasında hafif bir parlatıcı ile dudaklarınızı nemlendirirseniz yazın makyaj trendlerini de takip etmiş olursunuz . Bu özel gecede göz alıcı kadifemsi mat dudaklar için Colour Elixir Velvet Mat Ruj Koleksiyonu’nda yer alan 4 farklı tondan makyajınıza en uygun olanı kullanabilirsiniz. Rujunuzun dudak çevresine dağılmaması için Max Factor Colour Elixir Universal Dudak Kalemi’ni dudaklarınızın çevresine ve içerisine uygulayabilirsiniz.Max Factor Colour Elixir Honey Laquer’ın tavsiye edilen satış fiyatı 44.90 TLMax Factor Lasting Perfomance Fondöten’in tavsiye edilen satış fiyatı 59.90Max Factor Volume 2000 Curl Addict Maskara’nın tavsiye edilen satış fiyatı 44.90 TLMax Factor Masterpiece Nude Palettes’in tavsiye edilen satış fiyatı 74,90 TLMax Factor Colour Elixir Velvet Mat Ruj’un tavsiye edilen satış fiyatı 44,90 TL,Max Factor Colour Elixir Universal Dudak Kalemi’nin tavsiye edilen satış fiyatı 39,90 TL