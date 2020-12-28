Türkiye Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? Yılbaşı tatili ne zaman?

Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? Yılbaşı tatili ne zaman?

Türkiye

Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? Yılbaşı tatili ne zaman?

Bu sene yılbaşında corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 31 Aralık akşamı saat 21:00’den itibaren belirtilen güne kadar dışarı çıkılmayacak. Peki yılbaşı tatili ne zaman? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte yılbaşı hakkında merak edilenler...

28 Aralık 2020, Pazartesi 16:28 Son Güncelleme:
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Yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Her yıl yeni yıl yurt genelinde coşku ile karşılanıyor. Resmi Gazete içerisinde yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağı açıklandı. Bu sene aynı zamanda yılbaşında corona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar 31 Aralık akşamı saat 21:00’den itibaren belirtilen güne kadar dışarı çıkamayacaklar. 

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1 Ocak günü resmi tatil

Yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Yılbaşı tatili her yıl yeni yılın coşku ile karşılandığı tarihte yapılıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Yasaklar 4 Ocak'ta sona erecek 

 Ancak bu sene corona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu yasak 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Yılbaşı tatili kaç gün sürecek

1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Bu sene yılbaşında corona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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