Türkiye Yılbaşı yoğunluğu! Tatilciler akın etti

Yılbaşı yoğunluğu! Tatilciler akın etti

Türkiye

Yılbaşı yoğunluğu! Tatilciler akın etti

Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı’ndaki kayak merkezlerine akın etti.

01 Ocak 2022, Cumartesi 18:39 Son Güncelleme:
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Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan ve "Sen Anadolu’nun yüce bir dağısın" dizeleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı’nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Yılbaşı tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Kastamonu ile Ankara, Çorum gibi çevre illerden gelen vatandaşlar, karın ve yılbaşın tadını çıkardı. Doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığı kayak merkezinde, bazı vatandaşlar kayak yaparken bazı vatandaşlar ise sucuk ekmek yiyerek zaman geçirdi.

"Yılbaşını fırsat bularak geldik"

Yılbaşı tatili için Ankara’dan gelen Melis Yılmaz, "Kar tatili için geldik. Daha önce de buraya 2 sene önce gelmiştim. Biraz okuldan uzaklaşmak, eğlenceli bir şeyler yapmak istedik. Yılbaşını fırsat bularak geldik. Çok güzel bence. Dün biraz daha az insan vardı. Ama bugün çok kalabalıklaştı. Düşenler falan oluyor" dedi.

"Çok güzel bir ortam var"

Teyfik Odabaşı ise, "Ankara’da yaşıyorum. Yılbaşını değerlendirmek için ailemle birlikte Ilgaz’a geldim. Güzel bir kar yağıyor, pistimiz güzel. Çok güzel bir ortam var. Ilgaz, gerçekten kar pisti olarak yatırım yapan bir bölgemiz. Özellikle Yordun Tepe, burası çok güzel. İnsanlar tercih ediyor, görmüş olduğunuz gibi pistlerimiz dolu. İnsanların boş zamanlarında kayak sporu yapması da çok güzel bir şey" diye konuştu.

İHA

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