Yılbaşında sofralarınıza lezzet katacak yılbaşı menüsü

2020 yılını evde geçirecek olanlar yılbaşı menüsü bakıyorsanız "fesleğenli domates çorbası tarifi, haydari tarifi, zeytinyağlı barbunya tarifi, fava tarifi, sebze buketi tarifi, kereviz salatası tarifi, biberli borani tarifi, mevsim salatası tarifi, kestaneli pilavlı fırında hindi tarifi ve cevizli kabak tatlısı tarifi" ile sofranız lezzet şölenine dönüşecek. Yılbaşı menüsü tarifleri haberimizde.





Çorba

Fesleğenli domates çorbası tarifi

Fesleğenli domates çorbası malzemeleri

- 800 gr olgun domates

- 2 adet orta boy soğan

- 4 diş sarımsak

- 1 çorba kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1,5 tatlı kaşığı kuru fesleğen

- Taze çekilmiş karabiber

- 1/2 çay bardağı zeytinyağı

- 4-5 bardak su(isteğe bağlı tavuk suyu da olabilir)

Servis için:

- Kroton ekmek ve dil peyniri

Fesleğenli domates çorbası yapılışı

Domateslerin dal bağlantılarını oyarak temizleyin ve enine 1 - 1,5 cm dilimleyin. Fırın tepsisine dizin. Soğanları halka halka doğrayıp, halkalarını ayırın. Sarımsakları iri iri doğrayıp domateslerin üzerine yerleştirin. Kuru fesleğen, tuz ve şekeri serpiştirin. Zeytinyağınızı domateslerin üzerine ekleyin. Fırını 180 derece de ısıtın ve ortalama 40 - 45 dakika fırında pişirin. Pişen malzemeleri tencereye alıp blenderdan geçirin. Ezilmiş malzemelere suyu ekleyip 1 - 2 taşım kaynayana kadar pişirin. Karabiberi ekleyin ve servis ederken kroton ekmek ve dil peyniri ekleyip servis edin.





Soğuk mezeler

Haydari tarifi

Haydari malzemeleri

- 500 gram süzme yoğurt

- 50 gram beyaz peynir

- 2 diş sarımsak

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

- 1/2 çay kaşığı tuz

Haydari yapılışı

Süzme yoğurdu bir kaba alın. Beyaz peyniri iyice ezdikten sonra karıştırma kabına aktarın. Sarımsağı küçük parçaları ayırıp üzerine tuzu ekleyip dövün ve yoğurdun olduğu kaba aktarın. Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kavurun. Daha sonra naneyi ekleyip ocaktan alın. Bütün malzemeleri karıştırın ve çırpıcıya iyice çırpıp servis tabağına alın.Soğuk servis edin.

Zeytinyağlı barbunya tarifi

Zeytinyağlı barbunya malzemeleri

- 1 kilogram taze barbunya

- 1/2 çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 2 diş sarımsak

- 1 adet büyük boy patates

- 2 adet orta boy havuç

- 2 adet orta boy domates

- 2 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 çay kaşığı tuz

Zeytinyağlı barbunya yapılışı

Barbunyanın kabuklarını ayıklayın bol suda yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. Orta ateşte ortalama 10 dakika haşlayın. Yarım çar bardağı zeytinyağı derin bir tencerede kızdırın. 1 adet rendelenmiş soğan ve 2 diş ezilmiş sarımsağı katıp hafif bir renk alana kadar soteleyin. Küp küp doğranmış patates ve havucu da ekleyin ve ardından renk vermesi için 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave edip kavurmaya devam edin. Haşlanmış barbunyaları da tencereye ilave edip rendelenmiş domatesleri ve tuz, toz şekeri ekleyip kısık ateşte pişirmeye bırakın. Ocaktan aldığınız barbunyayı kapağı kapalı tencerede oda ısısına gelene kadar dinlendirin. Servis kapına aldığınız barbunyayı arzuya göre maydanozla süsleyip limon suyu sıkıp servis edebilirsiniz.

Fava tarifi

Fava malzemeleri

- 1,5 su bardağı kuru bakla

- 4 su bardağı sıcak su

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

Fava yapılışı

Kuru soğanı iri olarak doğrayın. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğanı hafif bir renk alana kadar kavurun. Sıcak suyu tencereye aktarın. Uzun süre suda beklettiğiniz kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ekleyin. Baklalar yumuşayana kadar ortalama 45 dakika orta ateşte kaynatın. Blenderla püre haline getirin. Ilıdıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine bol miktarda zeytinyağı gezdirin. İsteye bağlı dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Sebze buketi tarifi

Sebze buketi malzemeleri

- 2 adet havuç

- 2 adet kabak

- 250 gr brokoli

- 250 gr karnabahar

- 8 adet brüksel lahanası

- 1 adet kuru soğan

- 1 diş soyulmuş sarımsak

- 1 adet defne yaprağı

- 10 gr (yarım yemek kaşığı) tereyağı

- 40 ml zeytinyağı

- 1 miktar taze çekilmiş karabiber

- 1 miktar tuz

Sebze buketi yapılışı

Havuç ve kabakları çubuk halinde kesin. Brokoli ve karnabaharları minik çiçeklere ayırın. Brüksel lanalarını büyüklüklerine göre ikiye veya dörde kesin. Soyup, temizlediğiniz arpacık soğanlarını ikiye kesin. Sarımsakları soyup temizleyin. Bir yaprak pişirme kağıdını tavanıza uygun olacak şekilde hazırlamak üzere kağıdı ortadan ikiye katlayın, sonra tekrar ortadan ikiye katlayarak bir üçgen oluşturun. Üçgen şeklindeki pişirme kağıdını bir defa daha katlayarak ince külah oluşturun. Külahı ucu tam ortaya gelecek şekilde tavanın üstüne tutun. Tavadan taşan kağıtları kesin ve katladığınız kağıdı açıp tavaya yayın. Üstüne sebzeleri ekleyin. Zeytinyağı ilave edip karıştırın. tuzlayın, biberleyin. İkinci pişirme kağıdını aynı yöntemle kesin. Tereyağı pişirme kağıdının bir yüzüne sürüp sebzelerin üstüne yağlı tarafı gelecek şekilde yerleştirin. Sonra tavanın kapağını kapatıp, sebzeler hafifçe yumuşayana kadar her bir tarafını 5’er dakika kadar pişirin. Servis tabağına alın. Sıcak veya ılık servis edin.





Salatalar

Kereviz salatası tarifi

Kereviz salatası malzemeleri

- 1 adet orta boy kereviz

- 1,5 su bardağı süzme yoğurt

- 3 yemek kaşığı mayonez

- 2 diş sarımsak

- Dereotu

- 1 çay bardağı ceviz

- Tuz

Kereviz salatası üzeri için;

- 3 yemek kaşığı Zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı Ceviz

Kereviz salatası yapılışı

İlk olarak sarımsaklı yoğurt hazırlanır ve isteğe bağlı içerisine mayonez eklenebilir. Bir avuç kadar dereotu ve ceviz yoğurdun içine atılıp karıştırılır. Kereviz kabukları soyulup rendelenir. Bu işlemi yaparken oldukça hızlı olunması gerekir çünkü kereviz kararma yapar. Hazırlanan yoğurdun içine kerevizler eklenir. Kullanıma göre tuz ilave edip iyice karıştırılır. Servis tabağına alınıp üzerine zeytinyağında kızdırılan ceviz ilave edilir.

Biberli borani tarifi

Biberli borani malzemeleri

- 5-6 adet köy biberi

- 2 adet kapya biberi

- 1 kase yoğurt

- 2 diş sarımsak

- 1 çay bardağı sıvı yağ

Biberli borani sos için;

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 çay kaşığı pul biber

Biberli borani yapılışı

Biberlerin çekirdekileri çıkartılır ve lokmalık doğranır. Bir tavaya 1 - 2 yemek kaşığı sıvıyağ koyup kavurun. Diğer bir yanda sarımsaklı yoğurt hazırlayın ve kavrulan biberlerle harmanlayın. İsteğe bağlı üzerine kızdırılmış pul biber gezdirebilirsiniz.

Mevsim salatası tarifi

Mevsim salatası yapılışı

- Yarım kırmızı lahana

- 2 havuç

- 1 göbek marul

- 3-4 kaşık konserve mısır

- Yarım demet roka

- Yarım demet maydanoz

- Tuz,

- Limon suyu

- Zeytinyağı

Mevsim salatası yapılışı

Marulu yıkayıp dörde bölün. Kırmızı lahanayı ince ince kıyıp bir kaba alın. Çok az limon suyu ve tuz ekleyip elinizde ovuşturun. Havuçları soyup rendeleyin. Roka ve maydanoz yapraklarını yıkayıp kurulayın. Salata servis tabağına göbek marul dilimlerini çiçek şeklinde yerleştirin. Dört yanına havucu ve kırmızı lahanayı değişimli olarak koyun. Mısırı üzerine serpin. Roka ve maydanoz yapraklarını salatanın tam ortasına yerleştirin. Limon suyu ve zeytinyağı ekleyip servis edin.





Ana yemek

Kestaneli pilavlı fırında hindi tarifi

Kestaneli pilavlı fırında hindi malzemeleri

- 1 adet hindi

- 8 bardak su

- 1/2 yemek kaşığı tuz

Kestaneli pilavlı fırında hindi salçası için:

- 80 gr. sıvıyağ (4 yemek kaşığı)

- 2 adet orta büyüklükte kuru soğan

- 1 kahve fincanı domates salçası ya da 2 adet domates

- 2 su bardağı hindi suyu

Kestaneli pilavlı fırında hindi kestaneli iç pilav:

- 375 gr. pirinç (1,5 su bardağı)

- 250 gr. kestane

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 60 gr. sıvıyağ (3 yemek kaşığı)

- 1 yemek kaşığı çamfıstığı

- 2 yemek kaşığı kuş üzümü

- Tuz

- Karabiber

- Yenibahar

- Tarçın

Kestaneli pilavlı fırında hindi yapılışı

Temizlenmiş hindi 8 bardak su ile tencereye konur ve kaynatılır. Başka bir kapta soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur. Domates kullanılacaksa, üstüne domatesler de konur. Domatesler kavrulduktan sonra hindi suyu eklenir. Sonra hindi bir tepsiye konur. Üzerine bu salça dökülerek fırına konur. Diğer yanda, iç pilav hazırlanır. 2 silme yemek kaşığı yağın içinde 1 adet soğan öldürülür. Çam fıstıkları da atılarak kavrulur. Daha sonra pirinç ilave edilir ve 10 dakika kadar kavrulur. Bu arada kestaneler hafifçe yumuşayacak ama dağılmayacak şekilde haşlanır. Sonra pirinçlere silme 1 çay kaşığı karabiber, tarçın, bahar, kuş üzümü, tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve kestaneler eklenir. Üzerine 1,5 bardak su konur. 20 dakika kadar kaynatılır. Fırından çıkarılan hindinin içine pilav doldurulur. 10 dakika daha fırına atılır.





Tatlı

Cevizli kabak tatlısı tarifi

Cevizli kabak tatlısı malzemeleri

- 2 kilo bal kabağı

- 2 su bardağı (klasik) toz şeker

- 1 su bardağı ceviz içi

Cevizli kabak tatlısı yapılışı

Kabakların çekirdekleri çıkarılıp doğranır. Üzerine toz şeker dökülüp bir gece bekletilir. Kabaklar sulandığı için tekrar su eklemeye gerek yok yaklaşık 1 saat pişirilir . Suyunu çekip şerbetlenmesi için bir süre kapağı kapatmadan pişirip soğumaya bırakınız. Üzerine ceviz dökerek servis yapabilirsiniz.

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