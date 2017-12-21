Yılbaşının en göz alıcı koleksiyonu

işbirliğinde hazırlanan bu görkemli yeni yıl koleksiyonu, 31 Aralık tarihine kadar Gizia Gate Nişantaşı mağazasında sergilenecek ve özel siparişle satışa sunulacak.Tasarımcıların Swarovski® kristalleriyle süsledikleri 3’er parçalık özgün yeni yıl koleksiyonunda, modern ve eşsiz bir tasarım diliyle ve özgün işçilikle, zamansız kıyafet yaratarak geleceğin moda kültürüne göndermeler yapıyor.Tasarladığı elbisede tüy ve kuş motifi kullanan, Gök Tanrı, şaman ruhundan ilham alıyor. Güç, kudreti ifade etmek için Swarovski taşları ipek ve şifon kumaşlarla harmanlıyor.tasarımı, parlak bir süper kadını anlatıyor. Hayalindeki bahçedeki çiçek, kuş, güneş ve taşlardan ilham alarak, Swarovski'nin büyülü taş dünyasıyla bir doğa kuruyor.feminen ve iddialı elbisesi taş sıvama tekniği kullanarak kumaşa uygulanıyor. Yer yer taşlarla desen efekti yaratılıyor. Üç boyutlu çiçekler ise parıltının feminen tarafını temsil ediyor., masalsı elbisesini kadınların ışıltılarına ve kendi güçlerine dikkat çeken bir tasarımla ifade ediyor. Gizia tasarım ekibinin feminen ve çarpıcı detaylara sahip elbisesi barok ve neo-barok tarzda, gösterişli, zengin motiflerin yer aldığı, keskin hatlı fütüristik ve couture teknikleriyle birleşiyor.Kristalize edilmiş dev kaplanlar, filler ve atlarla yaratılan büyülü bir sirk temasının oluşturulduğuherkesi yeni yıla özel ışıltılı ve göz alıcı dünyasına davet ediyor.projesi 31 Aralık tarihine kadar Nişantaşı mağazasında görülebilecek.