Yıldırım Mayruk: Sokakta şorta tepkiliyim

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk 2019-2020 houte coutre koleksiyonunu Gümüşsuyu'ndaki atölyesinde defileyle tanıttı

09 Mayıs 2019, Perşembe 08:30
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Yıldırım Mayruk: Sokakta şorta tepkiliyim

Mayruk'un tüller ve ipeklerden oluşan tasarımları çok beğenildi.

Konuklar arasındaki Bülent Ersoy ile Türkan Şoray’ın havası mankenleri gölgede bıraktı.

Yıldırım Mayruk “Sokak modasını nasıl buluyorsunuz?” ve “Şimdiki yıldızlar şık mı?” şeklindeki iki soruya şu cevabı verdi: “Sokakta şortlara tepkim var. 18 milyonluk bir şehirde yarısı meydanda olan popoyla gezilmesi çok ters. Oyuncuların tarzını da beğenmiyorum. Bizim zamanımızdaki şıklık bitti.”

Ali KESER/ POSTA

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