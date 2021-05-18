Magazin Yıldız Ayhan'dan çok üzücü haber... Yoğun bakımda

Yıldız Ayhan'dan çok üzücü haber... Yoğun bakımda

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Yıldız Ayhan'dan çok üzücü haber... Yoğun bakımda

TRT'nin ünlü ses sanatçılarından, zatürre teşhisiyle tedaviye alınan 83 yaşındaki Yıldız Ayhan, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

18 Mayıs 2021, Salı 12:11 Son Güncelleme:
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TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyor.

"DUA ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

Antalya'da annesi Yıldız Ayhan ile babası Ahmet Gazi Ayhan'ın isimlerini yaşatabilmek için 'Nostalji Sahne Topluluğu'nu kuran, anne ve babasının TRT'de seslendirdiği türküleri Antalyalı türkü severle buluşturan Nurdan Ayhan, "Annemin durumu şu an çok kritik. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Dua etmekten başka çaremiz kalmadı" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA) 

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