Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alıyor

Türkiye

Yıldız Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 5 büro personeli ve avukat alıyor. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel başvuruları nasıl yapılır? İşte sözleşmeli personel başvuru şartları…

04 Mart 2020, Çarşamba 17:01 Son Güncelleme:
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Yıldız Teknik Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı. İlana göre 4 büro personeli ve 1 avukat alınacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel başvuruları 18 Mart’ta sona erecek.

Başvurularda, 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınacak. Başvuru yapacak adayların KPSSP3 puan türünden en az 70 almış olmaları ve başvurulan pozisyon için istenen bölümlerin birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Sözleşmeli personel alımı ilanının detayları için tıklayın 

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