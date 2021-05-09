Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümüne öğretim üyesi alacağını duyurdu.

09 Mayıs 2021, Pazar 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümüne öğretim üyesi alacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri'ni sağlıyor olması gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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