Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümüne öğretim üyesi alacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri'ni sağlıyor olması gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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