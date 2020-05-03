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Magazin Yıldız Tilbe ile Gülben Ergen'in yazışması sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe ile Gülben Ergen'in yazışması sosyal medyayı salladı

Magazin

Yıldız Tilbe ile Gülben Ergen'in yazışması sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe ile Gülben Ergen'in Twitter üzerinden yaptıkları yazışma görenleri gülümsetti.

03 Mayıs 2020, Pazar 08:29 Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Yıldız Tilbe, önceki gün "Corona bitse de bütün dünya sokağa çıkıp alkışlasak valla" şeklinde bir tweet paylaştı.

Tilbe'nin bu tweetini gören Gülben Ergen ise alkış emojileriyle meslektaşına destek verdi. Fakat Yıldız Tilbe'nin cevabı görenleri güldürdü:

Gülben Ergen'den kan merkezinde toplu selfie

Geçen gün Kızılay Kan Merkezi’ne giden Gülben Ergen, Instagram hesabından canlı yayın yapıp takipçilerini kan vermeye davet etti. Orada toplu selfie yapmayı da ihmal etmedi.


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