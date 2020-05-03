Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Yıldız Tilbe, önceki gün "Corona bitse de bütün dünya sokağa çıkıp alkışlasak valla" şeklinde bir tweet paylaştı.

Tilbe'nin bu tweetini gören Gülben Ergen ise alkış emojileriyle meslektaşına destek verdi. Fakat Yıldız Tilbe'nin cevabı görenleri güldürdü:

Gülben Ergen'den kan merkezinde toplu selfie

Geçen gün Kızılay Kan Merkezi’ne giden Gülben Ergen, Instagram hesabından canlı yayın yapıp takipçilerini kan vermeye davet etti. Orada toplu selfie yapmayı da ihmal etmedi.











