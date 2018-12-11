Yıldız Tilbe Kelime Oyunu yarışmasına katıldı

Sosyal medyadan 'Kelime Oyunu’ yarışmasına katılmak istediğini belirten Yıldız Tilbe’yi, program ekibi cevapsız bırakmadı ve stüdyoya davet etti.

Sempatik tavırlarıyla dikkati çeken şarkıcının katılımıyla oldukça keyifli bir program ortaya çıktı.

GÜNÜN BİRİNCİSİ OLDU

Hem cevapları hem de şarkılarıyla ‘Kelime Oyunu’nun 400. bölümüne damgasını vuran Yıldız Tilbe, çok iyi performans göstererek gün birincisi olmayı başardı.

GÜNÜN EN ZOR SORUSU





'Kelime Oyunu', hafta içi her akşam yeni bölümüyle, cumartesi akşamları ise hafta finaliyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen 'Kelime Oyunu’nda, her bölüm yeni yarışmacılar bilmeceli soruları yanıtlayarak kazanan olmak için mücadele ediyor.