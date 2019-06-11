Yıldız Tilbe, Gülşen'in oğlu Azur Benan ile bir araya geldi.

2.5 yaşındaki Azur'u kucağına alıp, onunla keyifli vakit geçiren Tilbe, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Azur Çolakoğlu ile star" notuyla paylaştı.

Tilbe'nin paylaştığı fotoğraf 90 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

'KANALLAR BENİ İSTEMİYOR'

Yıldız Tilbe, daha önce yaptığı açıklamada, 'Televizyon programı yapmak istiyorum Ama galiba kanallar beni istemiyor' demişti.

Tilbe, bir dönem TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapmıştı.