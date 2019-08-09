Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Sıla’nın konserinde oturarak şarkı söylemesine seyircilerin gösterdiği tepkiyle ilgili konuştu.

'DOĞRU BULMUYORUM'

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Yıldız Tilbe, şunları söyledi:

“Ben Sıla ile bu konuda konuştum. O anlar konserin sonlarına doğru yaşanmış. Bir şarkıcı oturarak şarkı söyleyebilir, insanların orayı terk etmesini doğru bulmuyorum. Seyircilerin bu şekilde şarkıcıları zor durumda bırakmaları hoş değil.”

NE OLMUŞTU?

Sıla, geçen hafta Bodrum Antik Tiyatro’da konser vermişti. Ancak Sıla'nın sahnede şarkılarını oturarak söylemesi izleyicilerin büyük tepkisini çekmiş, bazı seyirciler konser alanını terk etmişti.

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